Тестирование на COVID-19 обошлось российской лыжной сборной на чемпионате мира в €28 тыс

Чемпионат мира по лыжным видам спорта проходит в Оберстдорфе с 24 февраля по 7 марта. В воскресенье пройдет заключительная гонка — мужской марафон с общего старта на 50 км. Во время турнира спортсмены и обслуживающий персонал всех команд должны были сдавать ПЦР-тест раз в неделю и тест на антиген раз в два дня.

«За чемпионат мира мы оплатили тестов на 28 тысяч евро, — сказала Вяльбе. — Слава богу, здесь еще не так дорого, как в Финляндии, где один тест стоит от 190 евро».

Глава федерации отметила, что расходы на тестирование покрывает Министерство спорта РФ. «Но это касается только соревнований, за тестирование на сборах мы вынуждены платить сами», — сказала она.

Вяльбе также отметила, что переболела коронавирусом. «В прошлом году я впервые за всю свою жизнь привилась от гриппа, поэтому, как мне кажется, я им переболела полегче. Плохо было только трое суток. Месяц назад у меня был очень высокий уровень антител», — отметила она.