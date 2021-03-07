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17:26 (мск), источник: ТАСС

Большунов стал вторым в лыжном марафоне на чемпионате мира после дисквалификации Клебо

Россиянин сломал палку на финишной прямой в борьбе с норвежцем.

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Источник: РИА "Новости"

ОБЕРСТДОРФ /Германия/, 7 марта. /ТАСС/. Российский лыжник Александр Большунов стал серебряным призером в мужском марафоне с общего старта на дистанции 50 км классическим стилем на чемпионате мира по лыжным видам спорта. Гонка завершила программу турнира в германском Оберстдорфе.

Лидировавший перед последним поворотом Большунов пропустил на финишной прямой вперед двух норвежцев. Первым финишировал Йоханнес Клебо, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 52,2 секунды, вторым стал Эмиль Иверсен (отставание 0,7 секунды), Большунов отстал на 1,4 секунды.

На финише у 24-летнего россиянина в борьбе с Клебо сломалась палка, штаб российской сборной подал протест. После рассмотрения протеста Клебо был дисквалифицирован, второе место было присуждено Большунову, победа перешла Иверсену, третьим стал Симен Крюгер. Вслед за этим протест подала норвежская команда, он не был удовлетворен.

Ранее Большунов на текущем чемпионате мира стал победителем в скиатлоне на 30 км, а также в составе сборной России стал вторым в мужской эстафете и третьим в командном спринте.

Отечественные лыжники имеют в своем активе одну победу на чемпионатах мира в лыжном марафоне на 50 км — в 1954 году первое место занял представитель СССР Владимир Кузин. На Олимпийских играх в активе лыжников СССР (России) три золотые медали в этой дисциплине, которые завоевали Николай Зимятов (1980), Михаил Иванов (2002) и Александр Легков (2014). На предыдущем чемпионате мира, проходившем в 2019 году в австрийском Зефельде, лучший результат в марафоне показал норвежец Ханс Кристер Холунн, второе место занял Большунов, третье — еще один представитель Норвегии Шур Рете.

Российские лыжники, прыгуны на лыжах с трамплина и двоеборцы из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) на чемпионате мира выступали под флагом Олимпийского комитета России (ОКР) в качестве команды под названием Russian Ski Federation (RSF).

В новость внесены изменения (18:27 мск) — изменены итоговые места лыжников после дисквалификации Клебо.

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