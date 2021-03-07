Большунов отказался от такой серебряной медали — и правильно сделал. FIS, вручите ему второе золото!
Хотя этот марафон для Клебо такая же драма, как и для Александра.
Хотя этот марафон для Клебо такая же драма, как и для Александра.
Если на старт соревнований выходят два великих спортсмена, для одного из них гонка точно закончится драмой. Мужской марафон на чемпионате мира-2021 получился настолько странным, что в проигрыше оказались оба главных действующих лица. И для кого такая развязка большая трагедия — для Клебо, лишившегося золота, или для Большунова, лишившегося возможности побороться за него, — большой вопрос.
Йоханнес провел выдающуюся гонку. В лыжном мире постоянно подшучивали над ним — мол, бегает только спринты. На марафонах Клебо никогда в десятку не попадал. Даже на внутренних стартах. А тут — целый чемпионат мира. Перед стартом норвежец шутил, что его задача — не проиграть больше шести минут победителю. Все понимали, что он лукавит. Но вот чтобы настолько…
Йоханнес провел потрясающую гонку. Терпел, иногда выходил в лидеры. С каждым километром его акции росли. Все понимали: если дело дойдет до финишных разборок, шансы против него минимальны у всех. Последние километры шли строго по его сценарию. Молотя вместе с Большуновым и Иверсеном в последний подъем, он наверняка уже мысленно считал себя чемпионом. Человеком, который повторит подвиг Петтера Нортуга: выиграет и спринт, и марафон на одном турнире.
Перед стартом гонки Клебо наверняка с радостью согласился бы на любую медаль. В итоге он пересек финишную черту вообще первым. Фантастика. Но счастье на его улице было недолгим. После разбора эпизода со стороны жюри он остался вообще ни с чем. Дисквал. Можете представить, какую гамму эмоций он испытал за несколько минут? И хотя Йоханнес был не прав в финишном створе, о чем говорит решение судей, очевидно, что намеренно ломать палку Большунову он не собирался. Произошедшее — несчастный случай для него. Драма.
Александр вообще стал жертвой чудовищных обстоятельств. И больше всего ему обидно, что он даже не получил шанса зарубиться с Клебо на финише. Непонятно, чем бы все там закончилось, но сам факт, что у россиянина отняли даже возможность стать Королем лыж, угнетает его больше всего.
Сан Санычу этот марафон давался крайне тяжело. Он ловил просветы, но отыгрывал. Шел в подъемы на зубах. Очень грамотно отработал последнюю гору и с первой позиции выходил на финишную прямую. Большунов летел к мечте, а у него ее забрали. Обыграли бы в честной борьбе — было бы обидно, но
В итоге чемпионом мира в марафоне стал Иверсен, который еще за 100 м до финиша о подобном даже помыслить не мог. И такое золото вряд ли можно назвать заслуженным, об этом говорит сам Эмиль. А Большунов свою серебряную медаль даже вешать на шею отказался. Такая ему не нужна. Понять его очень просто.
Что в лыжном спринте, что в
Так почему бы FIS не вручить два золота сейчас? Очевидно, что, если бы не нарушение со стороны Клебо, пусть даже неумышленное, Большунов не оставил бы Иверсену никаких шансов. К Эмилю претензий быть не может, но два золота в такой ситуации выглядели бы логичным исходом. Вместо этого мы получаем двух «убитых» мужиков, которые бились за победу, а остались ни с чем. И Иверсена, которого лучшим в мире марафонцем, несмотря на соответствующую медаль, не считает никто.
Владимир Иванов