Губерниев высказался по поводу инцидента с участием Большунова и Клебо

«Большунов — герой. Серебро и слезы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию финна с Большуновым, которая была несколько недель назад», — цитирует Губерниева Championat.com.