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20:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Губерниев высказался по поводу инцидента с участием Большунова и Клебо

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с участием лыжников Александра Большунова и Йоханнеса Клебо на финише марафона на чемпионате мира в Оберстдорфе.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Большунов — герой. Серебро и слезы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию финна с Большуновым, которая была несколько недель назад», — цитирует Губерниева Championat.com.

Также комментатор отметил, что норвежец Иверсен, занявший первое место, не должен был становиться чемпионом.

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Ранее Клебо выиграл гонку, но из-за инцидента на финише со сломанной палкой Большунова был дисквалифицирован. Россиянин получил серебро чемпионата мира в Оберстдорфе по итогам марафона. Золото чемпионата мира получит норвежец Эмиль Иверсен. Бронза у еще одного норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера.

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