Губерниев высказался по поводу инцидента с участием Большунова и Клебо

«Большунов — герой. Серебро и слезы делают его более великим в глазах всего мира, чем если бы он выиграл. Прецедент создан хороший, Клебо нам жаль, но он нарушал. Сейчас мы смотрим по-другому на ситуацию финна с Большуновым, которая была несколько недель назад», — цитирует Губерниева Championat.com.
Также комментатор отметил, что норвежец Иверсен, занявший первое место, не должен был становиться чемпионом.
Ранее Клебо выиграл гонку, но из-за инцидента на финише со сломанной палкой Большунова был дисквалифицирован. Россиянин получил серебро чемпионата мира в Оберстдорфе по итогам марафона. Золото чемпионата мира получит норвежец Эмиль Иверсен. Бронза у еще одного норвежского лыжника Симена Хегстада Крюгера.