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10:25 (мск), источник: Sport24

Резцова: Большунов не прав. Надо вести себя достойно

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова подвела итоги мужского марафона на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия).

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Источник: РИА "Новости"

Норвежец Йоханнес Клэбо пришел к финишу первым, но после гонки был дисквалифицирован за столкновение с Александром Большуновым. Российский лыжник шел первым, однако на финишной прямой сломал палку и пропустил Клэбо и Эмиля Иверсена вперед. После гонки российская сторона подала протест, в результате чего Клэбо был лишен золотой медали. Победа досталась Иверсену, серебро — Большунову.

«Неправильно было бы давать два золота — никогда в практике такого не было. В честь чего Саше давать золото? Это только Губерниев и Легков говорили, что надо было. Большунов вообще сегодня заработал бронзу. То, что Клебо ему там помешал немножко… Он не ломал Саше палку.

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Не пошли у норвежцев на поводу, наказали, наверное, правильно. Иверсен честно выиграл золотую медаль. Он четко и честно выиграл свою награду. Если бы да кабы Саше давать золото… На данный момент ситуация правильная.

Конечно, обидно отдать золото в створе, но Большунов не прав. Настолько близко к сердцу все это воспринимает: медаль не надевает, голову повесил, соперников не поздравил. Высокомерие ему не к лицу — он не прав. Так случилось, так бывает. Ну, помешал тебе Клебо, его наказали, зачем продолжаешь так себя вести? А в эстафете что случилось? Клебо же тактически тебя наказал, хотя Большунов был уверен, что возьмет его на финише. Клебо еле катился и просто убежал бы на финише, дождался Сашу.

На данный момент ситуация правильная. Сашу с серебром, но вести себя надо достойно и поздравлять соперников, — цитирует Резцову «Чемпионат».

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