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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские болельщики обратились к Йоханнесу Клебо после его дисквалификации

Российские болельщики отреагировали на пост норвежского лыжника Йоханнеса Хёсфлота Клебо, в котором он поделился эмоциями после дисквалификации в марафоне на чемпионате мира.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, россиянин Александр Большунов финишировал третьим, после того как сломал палку в результате контакта с Клебо. После дисквалификации норвежца Большунова признали серебряным призёром, золото досталось норвежцу Эмилю Иверсену.

Российские болельщики обратились к Йоханнесу под соответствующим постом Клебо в «Инстаграме».

«Я болельщик из России, но хотел бы выразить своё уважение. Ты провёл невероятную гонку».

«Ты чемпион! Поздравления из России».

«Эта гонка сделала несчастными двух великих лыжников. Грустный финал. Но вы не виноваты, всё будет хорошо».

«Вы красавцы! Лига Большунов — Клебо».

«Всё равно спасибо тебе, Йоханнес, за эту борьбу, за эти эмоции. Это была ваша с Сашей победа».

«Вы с Сашей действительно два великих спортсмена. Очень бы хотелось чистого финала, и пусть бы победил сильнейший. Было видно, что вы не специально. Но в результате вы оба в проигрыше. И это печальный финал чемпионата мира. Для двух сильных лыжных стран».

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