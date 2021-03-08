Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Авангард
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
Зенит
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
СКА
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари Флэймз
Оттава Сенаторз
Б
34
Футбол. Зарубежный
21:00
Челси
Эвертон
Хоккей. НХЛ
04:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Б
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс
51
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
13
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Аталанта
Футбол. Зарубежный
23:00
Вест Хэм Юнайтед
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Бетис
Алавес
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Флорида Пантерз
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
01
Футбол. Зарубежный
7.03
Атлетик
Гранада
21
Футбол. Зарубежный
7.03
Наполи
Болонья
31
Все события
Фоторепортажи
10«Атлетико» уступил «Челси» в Лиге чемпионов
10Косторная: слезы после шестого места
12:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвежский журналист рассказал о важности Большунова в лыжных гонках

Норвежский журналист Эрнст Лерсвеен в интервью Expressen 7 марта рассказал свое мнение о российском лыжнике Александре Большунове.

Наверх
Источник: AP 2020

«Большунов сейчас очень важен в мировых лыжных гонках. Подумайте, что было бы, если бы он не бежал скиатлон на ЧМ-2021? Насколько круто это было бы? Пять норвежцев в топ-5! Поэтому он так важен. Нам нужна какая-то интрига, или же в конце концов мужские лыжные гонки будут интересны только норвежцам. А сейчас уже сборная Норвегии даже выстраивает свою тактику, думает, как же им обойти русского? Это очень круто для спорта», — считает Лерсвеен.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта-2021 Большунов выиграл четыре медали, став победителем в скиатлоне, вторым — в марафоне и в эстафете, третьим — в командном спринте.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
Большунов отказался от серебряной медали — и правильно сделал
Овечкин кричал от счастья после 714-го гола. «Вашингтон» победил
Русский гигант держит слово. Малкин преодолел кризис и забил
Выбран новый президент «Барселоны». Обещаний очень много
Джокович все еще первый. Он побил рекорд Федерера
Команда Леброна обыграла сборную Дюранта в Матче всех звезд НБА
Голевой пас Свечникова помог «Каролине» победить «Флориду»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь