Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на чемпионате мира
ТАСС, 8 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала третьей в могуле на чемпионате мира, который проходит в
ТАСС, 8 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала третьей в могуле на чемпионате мира, который проходит в
В финале она набрала 79,41 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон (82,11), второе место заняла представительница Казахстана Юлия Галышева (79,52). Россиянка Виктория Лазаренко стала девятой (76,28), Анастасия Первушина — 18-й (71,84), Екатерина Огнева — 32-й (48,78).
Смирновой 18 лет, она впервые завоевала медаль на чемпионате мира. Россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).
У мужчин победил олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери, ставший пятикратным чемпионом мира (87,36). Вторым стал француз Бенжамен Каве (82,43), третьим — казахстанец Павел Колмаков (82,23). Россиянин Никита Новицкий занял четвертое место (81,34), Михаил Алейников — 23-е (73,92), Артем Шульдяков — 25-е (73,71), Никита Андреев — 45-е (35,45).
Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля.
Турнир в Казахстане завершится 11 марта.