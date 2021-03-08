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14:26 (мск), источник: ТАСС

Российская фристайлистка Смирнова завоевала бронзу в могуле на чемпионате мира

ТАСС, 8 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала третьей в могуле на чемпионате мира, который проходит в Алма-Ате.

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Источник: AP 2020

В финале она набрала 79,41 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон (82,11), второе место заняла представительница Казахстана Юлия Галышева (79,52). Россиянка Виктория Лазаренко стала девятой (76,28), Анастасия Первушина — 18-й (71,84), Екатерина Огнева — 32-й (48,78).

Смирновой 18 лет, она впервые завоевала медаль на чемпионате мира. Россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).

У мужчин победил олимпийский чемпион канадец Микаэль Кингсбери, ставший пятикратным чемпионом мира (87,36). Вторым стал француз Бенжамен Каве (82,43), третьим — казахстанец Павел Колмаков (82,23). Россиянин Никита Новицкий занял четвертое место (81,34), Михаил Алейников — 23-е (73,92), Артем Шульдяков — 25-е (73,71), Никита Андреев — 45-е (35,45).

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Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится 11 марта.

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