Большунов выступит на заключительном этапе Кубка мира
Тренер сборной России Егор Сорин 8 марта в интервью NRK заявил, что лидер мужской команды Александр Большунов выступит на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
Тренер сборной России Егор Сорин 8 марта в интервью NRK заявил, что лидер мужской команды Александр Большунов выступит на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.
По данным источника, пока не было сообщений, что Йоханнес Клебо не выступит в Швейцарии, поэтому всех болельщиков ждет «очередная проверка Клебо против Большунова на длинной дистанции».
В программе этапа —
Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.