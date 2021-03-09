Иверсен пропустит этап Кубка мира в Энгадине

По данным источника, победитель заключительной гонки мирового первенства сразу после церемонии награждения взял билеты и улетел в родной Тронхейм. В аэропорту 29-летний лыжник отказался общаться с журналистами и не подтвердил информацию, что выступит на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.