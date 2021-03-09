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09:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Иверсен пропустит этап Кубка мира в Энгадине

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен отправился домой после марафонской гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе, сообщает NRK 8 марта.

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Источник: Спорт-Экспресс

По данным источника, победитель заключительной гонки мирового первенства сразу после церемонии награждения взял билеты и улетел в родной Тронхейм. В аэропорту 29-летний лыжник отказался общаться с журналистами и не подтвердил информацию, что выступит на заключительном в нынешнем сезоне этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Позже тренер сборной Норвегии Арильд Монсен подтвердил информацию, что Иверсен в Швейцарии не выступит.

Эмиль Иверсен — чемпион мира-2021 в марафоне после дисквалификации Йоханнеса Клебо.

В программе этапа — масс-старт на 15 км «классикой» и 50-километровый марафон свободным стилем. Этап Кубка мира в Энгадине пройдет с 13 по 14 марта.

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