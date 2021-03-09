Отец Клебо прокомментировал выступление сына в марафоне на ЧМ

«В воскресенье Йоханнес провел лучшую гонку в карьере, я уверен. Очень жаль, что все так завершилось, но это заставляет нас думать о том, что и дальше на длинных дистанциях он сможет бороться за медали. Его навыки прохождения дистанционных гонок улучшились. Мы долго над этим работали, я рад, что это дает свои плоды», — считает Хокон Клебо.