Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку.
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку.
Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают им возможность обыгрывать остальных. «Пускай будет оглашено для всех, что спортсмен использует ТИ. А все это хранить за семью печатями… Это легализованное принятие допинга», — посчитала она.
«Выигрывать три минуты у второго места — ну, согласитесь, наталкивает на
На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная Норвегии одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Россия расположилась на пятом месте с единственным золотом, которое принес Александр Большунов.