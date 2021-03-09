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11:21 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе назвала ставшую причиной побед норвежских лыжников лазейку.

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Источник: РИА "Новости"

Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают им возможность обыгрывать остальных. «Пускай будет оглашено для всех, что спортсмен использует ТИ. А все это хранить за семью печатями… Это легализованное принятие допинга», — посчитала она.

Глава ФЛГР обратила внимание на то, что последние три сезона норвежка Тереза Йохауг побеждает почти во всех дистанционных гонках.

«Выигрывать три минуты у второго места — ну, согласитесь, наталкивает на какие-то мысли, реально», — подытожила она.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная Норвегии одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Россия расположилась на пятом месте с единственным золотом, которое принес Александр Большунов.

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