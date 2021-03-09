Большунов ответил на обвинения сборной Норвегии

Большунов заявил, что не собирался мешать норвежцу Йоханнесу Клебо, но для увеличения собственной скорости ему было необходимо занять правую линию. «У меня не было иного выбора. Это был единственный способ победить. Поэтому я поступил так», — добавил лыжник.

Ранее 9 марта тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Арильд Монсен осудил поведение Большунова на финише марафона. Он посчитал, что именно Большунов помешал Клебо, выбрав правый коридор. Он добавил, что команда обжалует дисквалификацию норвежца.

На финишной прямой марафона, прошедшего 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежца Эмиля Иверсена вперед. Россияне подали протест, который был удовлетворен. Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.