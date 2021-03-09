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13:48 (мск), источник: ТАСС

Фристайлистка Смирнова победила в парном могуле на чемпионате мира

ТАСС, 9 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле. Соревнования проходят в Казахстане.

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Источник: AP 2020

Второй стала россиянка Виктория Лазаренко, третье место заняла Анастасия Городко из Казахстана. Россиянки Анастасия Первушина и Екатерина Огнева завершили выступление во втором круге. В мужской части соревнований Никита Новицкий и Артем Шульдяков не сумели пробиться в третий круг. Михаил Алейников уступил в первом круге, победу одержал олимпийский чемпион 2018 года канадец Микаэль Кингсбери, второе место занял австралиец Мэтт Грэм, третье — японец Икума Хорисима.

Смирнова в понедельник завоевала на турнире бронзовую медаль в одиночном могуле. Ей 18 лет, эта медаль стала для нее второй на чемпионатах мира. Россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).

Российские спортсмены впервые победили на мировом первенстве в парном могуле, ранее лучшим достижением россиян было второе место Марины Черкасовой в 2003 году.

Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля. Из-за пандемии коронавируса турнир отменили, позднее Международная федерация лыжного спорта (FIS) приняла решение провести отдельные мировые первенства по каждой дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступают в статусе команды Russian Ski Federation (Ассоциации лыжных видов спорта России), под флагом Олимпийского комитета России.

Турнир в Казахстане завершится 11 марта.

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