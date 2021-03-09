Фристайлистка Смирнова победила в парном могуле на чемпионате мира
ТАСС, 9 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле. Соревнования проходят в Казахстане.
ТАСС, 9 марта. Российская фристайлистка Анастасия Смирнова стала чемпионкой мира в парном могуле. Соревнования проходят в Казахстане.
Второй стала россиянка Виктория Лазаренко, третье место заняла Анастасия Городко из Казахстана. Россиянки Анастасия Первушина и Екатерина Огнева завершили выступление во втором круге. В мужской части соревнований Никита Новицкий и Артем Шульдяков не сумели пробиться в третий круг. Михаил Алейников уступил в первом круге, победу одержал олимпийский чемпион 2018 года канадец Микаэль Кингсбери, второе место занял австралиец Мэтт Грэм, третье — японец Икума Хорисима.
Смирнова в понедельник завоевала на турнире бронзовую медаль в одиночном могуле. Ей 18 лет, эта медаль стала для нее второй на чемпионатах мира. Россиянка дважды была третьей на этапах Кубка мира (в январе 2020 года в Канаде и в декабре того же года в Финляндии).
Изначально чемпионат мира по фристайлу и сноуборду должен был пройти в Китае с 18 по 28 февраля.
Турнир в Казахстане завершится 11 марта.