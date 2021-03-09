15-летняя казахстанка выиграла медаль на чемпионате мира по могулу в Алматы
15-летняя казахстанка Анастасия Городко заняла третье место на соревнованиях в парном могуле на проходящем в Алматы чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
15-летняя казахстанка Анастасия Городко заняла третье место на соревнованиях в парном могуле на проходящем в Алматы чемпионате мира, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бронзовая медаль разыгрывалась в малом финале. Городко боролась за награду с представительницей Канады Софьей Гэгнон. Выступление казахстанки оценили более высоко — 79, 42 балла против 78, 62 у соперницы.
Напомним, ранее бронзовый призер Олимпиады-2018 Юлия Галышева завоевала на чемпионате мира «серебро», а Павел Колмаков стал бронзовым призером.