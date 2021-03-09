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15:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Вяльбе рассказала о попытках «убить» Большунова ради норвежцев

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о несправедливом отношении к российским лыжникам.

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Источник: РИА "Новости"

Вяльбе посчитала, что дополнительное наказание, которое Александр Большунов получил перед чемпионатом мира за инцидент с финном Йони Мяки, было направлено на устранение россиянина из гонки за медали ради норвежцев. «Пытаются любыми путями “убить” лидера, чтобы весь мир порадовался за Норвегию», — заявила она.

О наказании для Большунова за стычку с Мяки стало известно 25 февраля. Лыжник находился на испытательном сроке во время чемпионата мира, а также обязан был выплатить штраф в размере примерно 160 тысяч рублей. На мировом первенстве Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, два серебра и бронзу.

Стычка между Большуновым и Мяки произошла на финише эстафеты 24 января. Финн подрезал Большунова, а россиянин толкнул соперника и ударил его палкой. После финиша Большунов сбил Мяки с ног.

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