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19:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне на чемпионате мира

Норвежская федерация лыжных видов спорта подала апелляцию на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клебо в 50-километровом марафоне на чемпионате мира, сообщает NRK.

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Источник: Reuters

«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в масс-стартах. Мы видим несчастный случай. Мы провели тщательный анализ, где важные люди работали с нами, чтобы прийти к общему выводу», — пояснил менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.

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Клебо финишировал первым в классическом марафоне на чемпионате мира в Оберстдорфе. На финишной прямой норвежец сломал палку российскому лыжнику Александру Большунову в попытке его обогнать.

После гонки его дисквалифицировали, а золото перешло другому норвежцу — Эмилю Иверсену. Большунов получил серебро.

У апелляционного комитета Международной федерации лыжных гонок (FIS) есть 72 часа на принятие решения. В случае несогласия Норвегия сможет еще раз обжаловать решение в суде.

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