Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне на чемпионате мира

«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в масс-стартах. Мы видим несчастный случай. Мы провели тщательный анализ, где важные люди работали с нами, чтобы прийти к общему выводу», — пояснил менеджер норвежской команды Эспен Бьервиг.