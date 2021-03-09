Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клебо в марафоне на чемпионате мира
Норвежская федерация лыжных видов спорта подала апелляцию на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клебо в 50-километровом марафоне на чемпионате мира, сообщает NRK.
Норвежская федерация лыжных видов спорта подала апелляцию на дисквалификацию лыжника Йоханнеса Клебо в 50-километровом марафоне на чемпионате мира, сообщает NRK.
«Мы в корне не согласны с дисквалификацией, потому что не видим в его действиях ничего предосудительного. Два спортсмена бегут параллельно, такое случается в
После гонки его дисквалифицировали, а золото перешло другому норвежцу — Эмилю Иверсену. Большунов получил серебро.
У апелляционного комитета Международной федерации лыжных гонок (FIS) есть 72 часа на принятие решения. В случае несогласия Норвегия сможет еще раз обжаловать решение в суде.