Большунов опубликовал фото с невестой и медалями ЧМ. На снимке нет одной из наград

Стоит отметить, что на фото в руках Большунова только три награды, хотя на ЧМ он завоевал четыре медали: золото, два серебра и одну бронзу. На снимке отсутствует одна из наград за второе место.
В концовке масс-старта на 50 километров Большунов шел первым, но на финишной прямой столкнулся с норвежцем Йоханнесом Клэбо и сломал палку. В результате норвежцы обошли россиянина: Клэбо занял 1-е место, а Иверсен — 2-е.
Российская команда подала протест на действия Клэбо, и он был дисквалифицирован. В итоге золото досталось Иверсену, а серебро отдали Большунову. Скорее всего, Александр на фото не стал демонстрировать именно эту награду.