Российские фристайлисты добились исторической победы на чемпионате мира
Российские фристайлисты добились исторической победы на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Российские фристайлисты добились исторической победы на чемпионате мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова завоевала золото в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике. В суперфинале россияне набрали 300,94 балла. Вторыми стали швейцарцы (293,46 балла), третьими — американцы (283,97 балла). Ранее российским спортсменам ни разу не удавалось победить в этой дисциплине.
9 марта сообщалось, что 18-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото чемпионата мира в парном могуле. На втором месте расположилась еще одна россиянка Виктория Лазаренко.
Чемпионат мира проходит в Казахстане. Отечественная команда выступает на турнире под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России (ОКР)