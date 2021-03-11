Российские фристайлисты добились исторической победы на чемпионате мира

Команда в составе Любови Никитиной, Павла Кротова и Максима Бурова завоевала золото в смешанных соревнованиях по лыжной акробатике. В суперфинале россияне набрали 300,94 балла. Вторыми стали швейцарцы (293,46 балла), третьими — американцы (283,97 балла). Ранее российским спортсменам ни разу не удавалось победить в этой дисциплине.

9 марта сообщалось, что 18-летняя фристайлистка Анастасия Смирнова завоевала первое в истории России золото чемпионата мира в парном могуле. На втором месте расположилась еще одна россиянка Виктория Лазаренко.

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