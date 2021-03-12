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10:17 (мск), источник: Lenta.Ru

Норвежский медработник отреагировал на слова Вяльбе о лазейке для побед

Медицинский работник Норвежской лыжной ассоциации Ойстейн Андерсен отреагировал на слова главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о лазейке, которая позволяет сборной Норвегии побеждать на стартах. Его слова приводит Dagbladet.

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Источник: РИА "Новости"
Высказывание Вяльбе относительно терапевтических исключений (TUE) в сборной Норвегии не соответствует действительности.
Ойстейн Андерсен
медработник Норвежской лыжной ассоциации

Он добавил, что при состояниях, требующих срочного вмешательства, может возникнуть необходимость послать заявку на получение таких документов уже после лечения, однако такие ситуации — редкость.

9 марта Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».

Во время загрузки произошла ошибка.

На чемпионате мира по лыжным видам спорта сборная Норвегии одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 13 золотых медалей. Россия расположилась на пятом месте с единственным золотом, которое принес Александр Большунов.

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