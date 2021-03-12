Норвежский медработник отреагировал на слова Вяльбе о лазейке для побед

Высказывание Вяльбе относительно терапевтических исключений (TUE) в сборной Норвегии не соответствует действительности. Ойстейн Андерсен медработник Норвежской лыжной ассоциации

Он добавил, что при состояниях, требующих срочного вмешательства, может возникнуть необходимость послать заявку на получение таких документов уже после лечения, однако такие ситуации — редкость.

9 марта Вяльбе заявила, что сборная Норвегии тренируется на равных с российской командой, однако терапевтические исключения дают норвежцам возможность обыгрывать остальных. Она добавила, что это «легализованное принятие допинга».

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