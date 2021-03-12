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20:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Чемпион мира в лыжных гонках Александр Большунов рассказал, что удовлетворен предолимпийским сезоном, а в следующем хочет завоевать на Играх в Пекине олимпийскую медаль такого достоинства, которого пока нет в его коллекции.

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Источник: Спорт РИА Новости

Большунов на завершившемся в Германии чемпионате мира выиграл первый титул чемпиона мира в карьере. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и одну бронзу. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

«Убедился, что двигаюсь в правильном направлении, — сказал Большунов журналистам. — Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой еще у меня нет».

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Также Большунов рассказал о том, насколько ограничительные меры осложнили сезон для него.

«Непривычным был первый этап Кубка мира, потом все меры не замечались, просто выполнялись, это не повлияло на результат, — отметил лыжник. — Просто бежишь и все, это никак на результат не влияет. Цели практически все были достигнуты в этом сезоне. Главная цель была взять золото чемпионата мира, я ее добился. Хотел еще одно золото, но не получилось. Была цель выиграть общий зачет Кубка мира, цель достигнута и “Тур де Ски” также выиграл, поэтому все цели достигнуты».

«Пришлось по-новому все узнавать из-за коронавируса. Я рад, что практически все гонки состоялись. Хочу поблагодарить FIS и организаторов за то, что они провели этапы Кубка мира», — подчеркнул он.

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