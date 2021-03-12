Большунов поделился ожиданиями от предстоящей Олимпиады в Пекине

Большунов на завершившемся в Германии чемпионате мира выиграл первый титул чемпиона мира в карьере. На Играх-2018 в Пхенчхане он завоевал три серебра и одну бронзу. Следующая зимняя Олимпиада пройдет в 2022 году в Пекине.

«Убедился, что двигаюсь в правильном направлении, — сказал Большунов журналистам. — Хочу на Олимпийских играх завоевать ту медаль, которой еще у меня нет».

Также Большунов рассказал о том, насколько ограничительные меры осложнили сезон для него.

«Непривычным был первый этап Кубка мира, потом все меры не замечались, просто выполнялись, это не повлияло на результат, — отметил лыжник. — Просто бежишь и все, это никак на результат не влияет. Цели практически все были достигнуты в этом сезоне. Главная цель была взять золото чемпионата мира, я ее добился. Хотел еще одно золото, но не получилось. Была цель выиграть общий зачет Кубка мира, цель достигнута и “Тур де Ски” также выиграл, поэтому все цели достигнуты».