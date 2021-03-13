Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики в борьбе с норвежцами
Российский лыжник Александр Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики у сборной России в борьбе с норвежцами.
Российский лыжник Александр Большунов пожаловался на отсутствие командной тактики у сборной России в борьбе с норвежцами.
«Чтобы использовать командную тактику, нужно, чтобы наши спортсмены были к финишным разборкам рядом, а у нас получается, что к финишу остается только сборная Норвегии и я один», — посетовал спортсмен.
В этом сезоне Большунов много раз оказывался в окружении норвежских соперников на финишном круге, пока другие россияне находились в группе догоняющих. Например, на финишной прямой марафона, прошедшего 7 марта, лидировавший Большунов в столкновении с норвежцем Йоханнесом Клебо сломал палку, после чего пропустил соперника и еще одного норвежца Эмиля Иверсена вперед. В результате протеста Клебо дисквалифицировали, а победа досталась Иверсену. Большунов завоевал серебро.
13 марта в швейцарском Энгадине стартует финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам.