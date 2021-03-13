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14:54 (мск), источник: ТАСС

Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

ТАСС, 13 марта. Россиянин Александр Большунов занял первое место в гонке на 15 км классическим стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования проходят в швейцарском Энгадине.

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Источник: РИА "Новости"

Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 7,1 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+18,4 секунды), третьим стал его соотечественник Пол Голберг (+18,9).

Россиянин Артем Мальцев занял шестое место (+24,2), Алексей Червоткин стал десятым (+40,9), Иван Якимушкин — 25-м (+1.04,4), Евгений Белов — 27-м (+1.11,4), Илья Порошкин — 32-м (+1.14,7), Илья Семиков — 34-м (+1.16,7), Андрей Мельниченко — 64-м (+2.34,5).

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков.

На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.

Финальный этап Кубка мира завершится в воскресенье гонкой преследования свободным стилем на 50 км.

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