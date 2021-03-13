Лыжник Большунов победил в гонке на 15 км на этапе Кубка мира

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков.

Большунов обеспечил себе победу в общем зачете Кубка мира в начале февраля, набрав 1 613 очков.

На прошедшем чемпионате мира Большунов стал обладателем золотой медали в скиатлоне, а также серебряных наград в эстафете и марафоне на 50 км и бронзовой медали в командном спринте.