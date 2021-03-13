Большунов уничтожил Клэбо на его коронной дистанции
Завтра — финал сезона.
Завтра — финал сезона.
Меньше недели прошло с исторического марафона на ЧМ, а лыжники уже обосновались в Энгадине, где их ждал финал сезона.
О том, как хорош был Йоханнес Клэбо в воскресном марафоне, говорят до сих пор. И в Энгадине именно норвежец считался главным фаворитом
— Стратегия на
На стартовых километрах полидировать успели многие, самую явную попытку разорвать пелотон предпринял Эндрю Масгрейв: британец укатил на 5−10 метров, но Ханс Кристер Холунд и Ко разрыв быстро ликвидировали. Следующим в отрыв ушел Алексей Червоткин, Холунд поддержал и его темп, в результате чего на отметке 6,2 км преимущество
Скорость лидеры сбавили, поэтому к бонусной отсечке пелотон снова насчитывал 15−20 человек. Промежуточный финиш победителя не выявил — Большунов и Клэбо прошли его синхронно — оба забрали по 15 очков. Но Александр тут же взвинтил темп. Удержался только Клэбо. Но когда Йоханнес решил чуть передохнуть на равнинке, Большунов, как и в Фалуне предпринял жесткую атаку даблполингом. Сразу же удалось укатить метров на 15. Клэбо не мог ответить и начал оглядываться. Ему нужна была подмога. Большунов же взвинтил темп до предела и проатаковал в гору. За 1,2 км до конца дистанции Сан Саныч вез идущему вторым Йенсу Бурману почти 25 секунд. Вместе со шведом шло еще 5 человек. Преследователи пытались контратаковать, однако Большунов получил необходимую информацию и спокойно финишировал первым. Клэбо предсказуемо вырезал финиш у Пола Голберга в борьбе за серебро.
Сверхуверенная победа Большунова. Против работы нашего лыжника у норвежцев сегодня аргументов не нашлось. Перед завтрашним 50-километровым пасьютом коньковым ходом Александр создал себе отрыв примерно в 20 сек. Но далеко не факт, что всю гонку он проведет в гордом одиночестве. Возможно, подождет преследователей. Нет смысла изматывать себя так на финише сезона. Но из тех, кто реально может круто проехать 50 км коньком, рядом только Крюгер и Бурман, в 30 секундах еще Холунд. В возможности Клэбо и Голберга в марафоне коньковым стилем веры нет.
В десятке сегодня финишировали еще двое россиян: 6-е время у Мальцева, 10-е — у Червоткина.