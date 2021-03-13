Тренер сборной Норвегии: Большунов силён как медведь, им нельзя не восхищаться
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в
Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал победу российского лыжника Александра Большунова в
«Большуновым нельзя не восхищаться. В его арсенале есть передовые навыки, причём они весьма необычны. Невозможно смотреть на него и не вдохновляться.
Он способен удерживать высокую скорость в течение продолжительного времени. Он просто изматывает нас. На этих подъёмах он силён, как медведь, — приводит слова Носсума NRK.
Напомним, вторым в
В первую десятку попали ещё два российских лыжника: Артём Мальцев показал шестой результат, а Алексей Червоткин стал 10-м.