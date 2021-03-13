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16:04 (мск), источник: Sport24

Большунов: Все точки над i надо было расставить еще на чемпионате мира

Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал свою победу в масс-старте на 15 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Энгадине.

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Источник: Sport24

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира. Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.

Перед стартом были такие мысли, что сегодня нужно не нарушать социальную дистанцию и держаться от всех минимум на 1,5 метра. Но сегодня получилось даже больше, — сказал Большунов в эфире «Матч ТВ».

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