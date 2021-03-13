Большунов: Все точки над i надо было расставить еще на чемпионате мира

«Расставил ли сегодня все точки над i? Надо было расставить их еще на чемпионате мира. Но здесь очень классное место, много подготовленных трасс. И здесь такая высота, какая будет на Олимпийских играх, — 1850 метров. Плюс сегодня были зимние условия, где можно было показать свою силу. Высшая точка — 1860 метров. Я даже удивлен, что мне здесь нормально.