Александр Лукашенко победил в эстафетной гонке «Минской лыжни»

«Побеждать всегда тяжело. Тем более, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Для меня тяжело, очень тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача — делать людям хорошее», — приводит слова Лукашенко его официальный сайт.