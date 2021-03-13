Ступак выиграла масс-старт на этапе Кубка мира по лыжным гонкам
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Российская лыжница Юлия Ступак завоевала золото в
Россиянка в субботу пробежала дистанцию за 25 минут 13,3 секунды. Второе место заняла норвежка Хайди Венг, а третьей стала шведка Эбба Андерссон.
Еще одна россиянка Татьяна Сорина заняла девятую строчку (+36,4), Наталья Непряева стала 25-й (+1.21,9), Христина Мацокина — 32-й (+1.43,7), Вероника Степанова — 40-й (+1.57,0), Мария Истомина — 52-й (+2.40,5), а Евгения Крупицкая — 54-й (+2.45,1).