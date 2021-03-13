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19:43 (мск), источник: Sport24

Русская лыжница-красавица Ступак выиграла в финале Кубка мира. Но на подиуме ей не дали станцевать

Юлия должна стать вице-чемпионкой общего зачета.

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Источник: AP 2020

У лыжниц в двух последних гонках Кубка мира внезапно появилась интрига. Норвежка Тереза Йохауг, разорвавшая всех на ЧМ, решила пропустить соревнования в швейцарском Энгадине из-за воспаления запястья. Кроме Терезы, стартовать отказалась и шведка Фрида Карлссон, заехавшая на подиум во всех личных дистанционных гонках ЧМ. Она жестко упал в марафоне неделю назад.

В этих условиях фаворитами гонки в общего старта на 10 км классикой были шведка Эбба Андерссон и норвежка Хейди Венг. Но с самого начала в лидерах оказалась наша Юлия Ступак. Призер ЧМ и Олимпиады из России сначала выиграла промежуточный финиш, заработав больше всех бонусных очков, а затем продолжила уверенно вести гонку.

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На финишном круге за Ступак держались только Андерссон и Венг. Юля не оборачивалась на скандинавских соперниц и продолжала нестись с огромной скоростью. Примерно за километр до конца дистанции появился просвет. На спусках отрыв россиянки только увеличился — сегодня наша сервис-бригада отработала лучше всех.

В итоге на финиш Юлия приехала одна. Хватило времени, чтобы победно поднять палки и закричать от радости. Серебро у Венг (+7,1 секунды), бронза у Андерссон (+8,5). Девятой финишировала Татьяна Сорина (+36,4), Наталья Непряева — 25-й (+1:21,9), Христина Мацокина -32-я (+1.43,7), Вероника Степанова — 40-я (+1.57,0), Мария Истомина — 52-я (+2.40,5), Евгения Крупицкая — 54-я (+2.45,1).

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«Мы по ходу гонки подсказывали Юлии. Вчера разговаривали по поводу бонусной отсечки, что надо постараться ее взять. Сначала на последнем круге мы думали крикнуть ей, чтобы встала сзади. Но увидели, что она пошла атаковать, а соперницы начали потихоньку отсеиваться. Уже стали кричать: “Уходишь. Думай”. То есть она все грамотно сделала: подошла к подъему и атаковала там, где мы ей советовали, если с ней будет группа», — сказал тренер Сергей Турышев в эфире Матч ТВ.

На награждении обязательно станцую. Еще утром на разминке и тренировке поняла, что у меня хорошее состояние. Поняла, что сегодня будет хорошая борьба. Кроме того, хочу сказать спасибо лыжам, сервис-бригаде. Иногда я ругаю лыжи, иногда хвалю. Но сегодня они работали изумительно.
Юлия Ступак
российская лыжница
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Суровые швейцарские организаторы отказались включать музыку для фирменных танцев Юлии, но и без этого у главной русской лыжницы этого сезона было хорошее настроение.

Это четвертая (третья личная) победа для Ступак на этапах Кубка мира. Завтра она будет стартовать первой в масс-старте на 30 км. Добытое сегодня преимущество переносится на последнюю гонка сезона. Задача — сохранить второе место в общем зачете Кубка мира. Старт — в 10:15 по Москве.

Константин Лесик

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