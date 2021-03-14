Ретивых рассказал о травле из-за лайка под фотографией Клебо

«После гонки Йоханнес выложил у себя фотографию в Instagram, я, не читая даже поста, лайкнул ее. Это было просто банальное уважение к хорошему спортсмену, своему сопернику. Да и фотография красивая, мне понравилась. Его пост я даже не читал. Но люди увидели мой лайк и начали мне писать, что я предатель, поддерживаю Клебо. На ровном месте устроили скандал, начали меня в чем-то обвинять. Что же, их право. Если людям совсем нечем заняться, то пожалуйста. Мне не очень приятно, но это обычная история. Любой человек, если целенаправленно хочет найти гадость, то раскрутит что угодно», — рассказал Ретивых.