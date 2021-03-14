Ретивых рассказал о травле из-за лайка под фотографией Клебо

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Болонья
Сампдория
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Велес
Спартак-2
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Волгарь
Томь
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Краснодар-2
Чайка
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Крылья Советов
Иртыш
10
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Шинник
Нижний Новгород
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Уфа
Рубин
01
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
15:00
Ним
Монпелье
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нефтехимик
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Чертаново
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
15:30
Байер
Арминия
Футбол. Зарубежный
16:00
Сельта
Атлетик
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
Краснодар
Биатлон. Кубок мира
12:25
Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
17:00
Ланс
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Лорьян
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Ренн
Страсбур
Футбол. Зарубежный
17:00
Лестер
Шеффилд Юнайтед
Футбол. Зарубежный
17:00
Парма
Рома
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Интер
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
43
Хоккей. НХЛ
15.03
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
15
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз
Питтсбург Пингвинз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Калгари Флэймз
Монреаль Канадиенс
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нэшвилл Предаторз
63
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Чикаго Блэкхокс
42
Хоккей. НХЛ
01:00
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
ОТ
43
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» победил в огненном московском дерби
24Первый гол Рондона за ЦСКА, переживания Мариу Фернандеса, солнце и метель в Москве
13:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ретивых рассказал о травле из-за лайка под фотографией Клебо

Призер чемпионатов мира в лыжных гонках Глеб Ретивых в интервью «СЭ» после победы в казанском лыжном марафоне рассказал о том, как на него обрушились гневные комментарии после лайка под фотографией Йоханнеса Клебо в Instagram.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«После гонки Йоханнес выложил у себя фотографию в Instagram, я, не читая даже поста, лайкнул ее. Это было просто банальное уважение к хорошему спортсмену, своему сопернику. Да и фотография красивая, мне понравилась. Его пост я даже не читал. Но люди увидели мой лайк и начали мне писать, что я предатель, поддерживаю Клебо. На ровном месте устроили скандал, начали меня в чем-то обвинять. Что же, их право. Если людям совсем нечем заняться, то пожалуйста. Мне не очень приятно, но это обычная история. Любой человек, если целенаправленно хочет найти гадость, то раскрутит что угодно», — рассказал Ретивых.

Клебо боролся с Александром Большуновым за первое место в гонке на 50 километров. Йоханнес выиграл, но его дисквалифицировали из-за сломанной палки россиянина.

(Рустам Имамов).

 Семенович со смелым вырезом и Бутырская в боди. В чем наши звезды выступали в 90-е
В «Спартаке» летом будет новый тренер. А что же с Семаком и Гончаренко
«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство многих достало
Овечкин в шаге от легендарного Эспозито! У него уже 716 голов
Русская лыжница Ступак красиво наказала американку в гонке года
Тарасенко набирает очки уже три матча подряд, но проигрывает
Япония ввела дополнительные ограничения на Олимпийские игры
Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признан несостоявшимся
«Уфа» принимает «Рубин» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь