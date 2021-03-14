Русская лыжница Ступак красиво наказала американку в гонке года. Это бронза в жуткой битве с погодой и снегоходами
Через год Юля выиграет Олимпиаду. Скриньте!
Через год Юля выиграет Олимпиаду. Скриньте!
Все привыкли, что марафон в конце сезона проводится с общего старта, но Международная федерация (FIS) решила поэкспериментировать. А что ж еще делать, когда Норвегия не дает у себя соревноваться. На этапе в швейцарском Энгадине (он заменил Осло) организаторы сделали нечто «выдающееся» — длинный пасьют, другими словами марафон, коньковым стилем. То есть марафон после
Начинала его Юлия Ступак, которая выиграла 15-километровый
Андерссон, Хейди Венг, Диггинс и Лаура Гиммлер достаточно быстро догнали Ступак. Правда, совсем скоро их состав уменьшился. К первому затяжному подъему Гиммлер начала отставать и позже оказалась в большой группе преследовательниц, где была Татьяна Сорина. На первых метрах дистанции казалось, что лыжницы начинают приближаться к лидерам, но после 10-километровки стало окончательно понятно — никто не собирается их догонять. Девушки проигрывали больше минуты (на старте было 30).
Хелена Мария Фоссесхольм единственная решилась на погоню. В
У четверки лидеров же ничего не менялось. Девушки работали друг на друга, поочередно выходя вперед. Это позволяло сохранять силы и поддерживать высокий темп. На отсечке в 20 километров преимущество лыжниц составляло почти полторы минуты. Единственное, что огорчало в этой ситуации, потеря шанса у Ступак на победу в дистанционном зачете. Андерссон и Диггинс так и не накрыл жесткий кризис, который бы позволил россиянке рассчитывать на приятное окончание сезона.
За 2 километра до финиша группа
Перед последним спуском обе остановились. Но нервы сдали у обладательница Кубка мира этого сезона Диггинс. Она первой полетела с горы. Но Юля, пользуясь принципами аэродинамики, накатила американку, а потом разорвался ее на финише. Бронза в такой лютой гонке для Ступак — это топчик. Сначала тебя поливают снегом снегоходы, на которых сидят операторы, снимающие гонку, потом уничтожает лютый ветер.
Юля, ждем золото на Олимпиаде в Пекине. Это же был лишь разогрев после рождения Арсения.
Финал Кубка мира по лыжным гонкам. Энгадин, Швейцария
Гонка преследования, 30 километров. Женщины
1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28:11.6
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,5
3. Юлия Ступак (Россия) — +33,7…
6. Татьяна Сорина (Россия) — +1.43,5…
27. Вероника Степанова (Россия) — +4.18,3…
36. Евгения Крупицкая (Россия) — +5.07,2…
39. Наталья Непряева (Россия) — +5.18,2
40. Мария Истомина (Россия) — +5.19,1…
43. Христина Мацокина (Россия) — +5.53,0…