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14:01 (мск), источник: Sport24

Русская лыжница Ступак красиво наказала американку в гонке года. Это бронза в жуткой битве с погодой и снегоходами

Через год Юля выиграет Олимпиаду. Скриньте!

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Все привыкли, что марафон в конце сезона проводится с общего старта, но Международная федерация (FIS) решила поэкспериментировать. А что ж еще делать, когда Норвегия не дает у себя соревноваться. На этапе в швейцарском Энгадине (он заменил Осло) организаторы сделали нечто «выдающееся» — длинный пасьют, другими словами марафон, коньковым стилем. То есть марафон после масс-старта классикой. Гундерсен отдыхает!

Начинала его Юлия Ступак, которая выиграла 15-километровый масс-старт и вернулась в борьбу за Малый хрустальный глобус по программе дистанционных гонок. Перед 30-километровкой россиянка и Эбба Андерссон уступали Джессике Диггинс 43 и 44 балла соответственно. Для успеха Ступак необходимо было надеяться на провал американки (21 секунда отставания) и оказаться выше шведки (8 секунд) в итоговом протоколе. Задача выглядела сложной, но в такой длинной гонке могло случиться все, что угодно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андерссон, Хейди Венг, Диггинс и Лаура Гиммлер достаточно быстро догнали Ступак. Правда, совсем скоро их состав уменьшился. К первому затяжному подъему Гиммлер начала отставать и позже оказалась в большой группе преследовательниц, где была Татьяна Сорина. На первых метрах дистанции казалось, что лыжницы начинают приближаться к лидерам, но после 10-километровки стало окончательно понятно — никто не собирается их догонять. Девушки проигрывали больше минуты (на старте было 30).

Хелена Мария Фоссесхольм единственная решилась на погоню. В какой-то момент норвежка была в 24 секундах от Диггинс, Ступак, Андерссон и Венг. Жаль, что закрепить успех у юной лыжницы не получилось. Фоссесхольм было тяжело бежать одной, поэтому ей пришлось вернуться в свой неактивный пелотон. Куда лучше дела шли у второй группы. За 11 километров до финиша Криста Пярмякоски и *Надин Фендрих смогли привезти ее к первой.

Во время загрузки произошла ошибка.

У четверки лидеров же ничего не менялось. Девушки работали друг на друга, поочередно выходя вперед. Это позволяло сохранять силы и поддерживать высокий темп. На отсечке в 20 километров преимущество лыжниц составляло почти полторы минуты. Единственное, что огорчало в этой ситуации, потеря шанса у Ступак на победу в дистанционном зачете. Андерссон и Диггинс так и не накрыл жесткий кризис, который бы позволил россиянке рассчитывать на приятное окончание сезона.

За 2 километра до финиша группа наконец-то разорвалась. Венг пошла в атаку на заключительном подъеме. Андерссон пыталась ее поддержать, но сил у шведки хватило только на то, чтобы гарантировать себе второе место.

Ступак и Диггинс отстали, а потом в лютом стиле зарубились за бронзу.

Перед последним спуском обе остановились. Но нервы сдали у обладательница Кубка мира этого сезона Диггинс. Она первой полетела с горы. Но Юля, пользуясь принципами аэродинамики, накатила американку, а потом разорвался ее на финише. Бронза в такой лютой гонке для Ступак — это топчик. Сначала тебя поливают снегом снегоходы, на которых сидят операторы, снимающие гонку, потом уничтожает лютый ветер. В-третьих, это вообще не твоя гонка. Но ты берешь медаль.

Юля, ждем золото на Олимпиаде в Пекине. Это же был лишь разогрев после рождения Арсения.

Финал Кубка мира по лыжным гонкам. Энгадин, Швейцария

Гонка преследования, 30 километров. Женщины

1. Хейди Венг (Норвегия) — 1:28:11.6
2. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,5
3. Юлия Ступак (Россия) — +33,7…
6. Татьяна Сорина (Россия) — +1.43,5…
27. Вероника Степанова (Россия) — +4.18,3…
36. Евгения Крупицкая (Россия) — +5.07,2…
39. Наталья Непряева (Россия) — +5.18,2
40. Мария Истомина (Россия) — +5.19,1…
43. Христина Мацокина (Россия) — +5.53,0…

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