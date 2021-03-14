Ступак заняла 2-е место в общем зачете Кубка мира — 2020/21
Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.
Российская лыжница Юлия Ступак заняла второе место в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2020/21.
Досрочную победу в общем зачете Кубка мира одержала американка Джессика Диггинс, которая также победила в дистанционном зачете.
29-летняя Диггинс стала первой американской лыжницей, которая завоевала «Большой хрустальный глобус».
В топ-10 общего зачета также вошли россиянки Татьяна Сорина и Наталья Непряева, которые заняли пятое и шестое места соответственно.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2020/21. Женщины, общий зачет
1. Джессика Диггинс (США) — 1347 очков
2. Юлия Ступак (Россия) — 1079
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 1011…
5. Татьяна Сорина (Россия) — 851
6. Наталья Непряева (Россия) — 733.