Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Дижон
Бордо
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ланс
Метц
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лорьян
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Ренн
Страсбур
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лестер
Шеффилд Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Парма
Рома
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Интер
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Тамбов
Краснодар
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сельта
Атлетик
00
Биатлон. Кубок мира
15:45
Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Байер
Арминия
02
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Айнтрахт Ф
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
Сочи
Футбол. Зарубежный
19:05
Монако
Лилль
Футбол. Зарубежный
15:00
Ним
Монпелье
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Акрон
Оренбург
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Алания
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
15:00
Текстильщик
Динамо Бр
10
Футбол. Первый дивизион
15:00
Факел
Чертаново
41
Футбол. Зарубежный
15:00
Саутгемптон
Брайтон & Хоув
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
14:30
Болонья
Сампдория
31
Футбол. Зарубежный
20:00
Штутгарт
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:00
Кальяри
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Спартак-2
50
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Томь
21
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Чайка
11
Футбол. Первый дивизион
14:00
Крылья Советов
Иртыш
31
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо М
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Нижний Новгород
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Рубин
03
Футбол. Зарубежный
20:30
Эйбар
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
21:00
Миннесота Уайлд
Аризона Койотс
Биатлон. Кубок мира
12:25
Нове-Место (Чехия)
Смешанная эстафета
Футбол. Зарубежный
22:15
Манчестер Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
ПСЖ
Нант
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Бетис
Хоккей. НХЛ
23:59
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
23
Хоккей. НХЛ
23:59
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
23:59
Коламбус Блю Джэкетс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
15.03
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
15.03
Оттава Сенаторз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
13
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Эдмонтон Ойлерз
21
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Вегас Голден Найтс
15
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
10«Реал» вырвал победу в игре с «Аталантой»
15:57 (мск), источник: ТАСС

Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

ТАСС, 14 марта. Российский лыжник Александр Большунов получил большой Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира. Церемония награждения состоялась после заключительной гонки на последнем этапе Кубка мира в швейцарском Энгадине.

Наверх
Источник: AP 2020

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663). Россиянин Артем Мальцев стал пятым (604), Евгений Белов — седьмым (590), Андрей Мельниченко — восьмым (586), Денис Спицов — девятым (564).

Также Большунов получил малый Хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко, второе место занял Якимушкин (509), третье — норвежец Симен Крюгер (357), четвертое — Спицов (327), пятое — Белов (321), шестое — Мельниченко (319), десятое — Мальцев (298). В спринтерском зачете Большунов стал третьим (284). На первой строчке расположился итальянец Федерико Пеллегрино (439), на второй — россиянин Глеб Ретивых (369), девятой — россиянин Александр Терентьев (140).

Большунову 24 года, на минувшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе он впервые в карьере завоевал золотую медаль, также в его активе шесть серебряных и одна бронзовая награда мировых первенств. Большунов трижды выигрывал серебряные медали и один раз бронзовую на Олимпийских играх.

 "Все было очень красиво сказано, а в итоге передано господину, чье отношение к России прекрасно известно"
Авербух прокомментировал выступление фигуристок школы Тутберидзе
«Ростов» бойкотирует следующий матч? Судейство многих достало
«Рубин» одержал третью победу подряд в чемпионате России
Русская лыжница Ступак красиво наказала американку в гонке года
Большунов стал шестым в заключительной гонке сезона на КМ
Российский судья назначен на матч «Манчестер Сити» в ЛЧ
Главный поединок турнира UFC в Лас-Вегасе признан несостоявшимся
«Тамбов» принимает «Краснодар» в матче РПЛ (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь