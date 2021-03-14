Большунову вручили Хрустальный глобус за победу в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам

По итогам завершившегося сезона Большунов набрал 1 765 очков, во второй раз подряд выиграв общий зачет Кубка мира. Вторым впервые в карьере стал россиянин Иван Якимушкин (800 очков), третьим — норвежец Йоханнес Клебо (663). Россиянин Артем Мальцев стал пятым (604), Евгений Белов — седьмым (590), Андрей Мельниченко — восьмым (586), Денис Спицов — девятым (564).

Также Большунов получил малый Хрустальный глобус как победитель дистанционного зачета, набрав 921 очко, второе место занял Якимушкин (509), третье — норвежец Симен Крюгер (357), четвертое — Спицов (327), пятое — Белов (321), шестое — Мельниченко (319), десятое — Мальцев (298). В спринтерском зачете Большунов стал третьим (284). На первой строчке расположился итальянец Федерико Пеллегрино (439), на второй — россиянин Глеб Ретивых (369), девятой — россиянин Александр Терентьев (140).