Подсчитан заработок Большунова по итогам Кубка мира

Спортсмен, получивший «Большой хрустальный глобус» за первое место в общем зачете турнира, заработал 197 тысяч евро. Завершивший соревнования на второй позиции россиянин Иван Якимушкин получил 52 тысячи. Норвежец Йоханнес Клебо, замкнувший тройку сильнейших в общем зачете, заработал 68 тысяч.

Ранее в воскресенье, 14 марта, в заключительной гонке последнего этапа Кубка мира Большунов занял шестое место. Спортсмены вышли на старт в гонке преследования на 50 километров.