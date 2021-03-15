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14:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Американский журналист: Юлия Ступак совершенно не похожа на русскую. Это может быть звезда

Американский журналист, писатель и эколог Билл Маккиббен поделился мнением о лыжнице сборной России Юлии Ступак.

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Источник: РИА "Новости"

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам российская спортсменка заняла второе место в общем зачёте, уступив лишь представительнице США Джессике Диггинс, также на её счету серебряная медаль в эстафете на чемпионате мира.

«С удовольствием буду следить за Юлией Ступак в дальнейшем, не только как за лыжницей. Она ведь совершенно не похожа на русскую. Эта девушка буквально излучает позитив. Юлия берёт пример с Джесси Диггинс: смеётся и танцует на подиуме. На это приятно смотреть. Думаю, она может быть звездой в предстоящие годы. Ступак куда веселее, чем большинство русских», — рассказал журналист в подкасте FasterSkier.

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