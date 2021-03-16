Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.

«Данное спортивное мероприятие пройдет без зрителей», — сказал собеседник ТАСС.

Чемпионат мира, который состоялся в германском Оберстдорфе, также проходил в отсутствие болельщиков из-за сложной ситуации с коронавирусом.