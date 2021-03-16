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12:53 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени пройдет без зрителей

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Чемпионат России по лыжным гонкам, который стартует в Тюмени 27 марта, пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области.

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Источник: AP 2020

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.

«Данное спортивное мероприятие пройдет без зрителей», — сказал собеседник ТАСС.

Чемпионат мира, который состоялся в германском Оберстдорфе, также проходил в отсутствие болельщиков из-за сложной ситуации с коронавирусом.

Пандемия коронавируса стала причиной отмены чемпионата России по лыжным гонкам 2020 года, который должен был пройти в Тюмени.

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