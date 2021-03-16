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14:28 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскую лыжницу задержали с героином

Российская лыжница Анна Орловская была задержана в Москве с героином. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Орловскую задержали в понедельник, 15 марта. При спортсменке было обнаружено семь свертков с героином, а также два мобильных телефона и банковские карты. Орловская призналась представителям правоохранительных органов, что на момент задержания уже успела оставить одну закладку с наркотиком.

Орловская известна по выступлениям в лыжном фристайле. Она становилась чемпионкой страны в дисциплинах хафпайп и слоупстайл, принимала участие в Кубке мира. Россиянка была дисквалифицирована за употребление запрещенных препаратов.

В феврале стало известно о том, что сына советского чемпиона мира по хоккею Виктора Вахрушева Вадима задержали с наркотиками. В отношении 34-летнего мужчины завели уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

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