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20:37 (мск), источник: ТАСС

Российская фристайлистка Таталина стала чемпионкой мира в дисциплине «биг-эйр»

ТАСС, 16 марта. Российская фристайлистка Анастасия Таталина заняла первое место на чемпионате мира в дисциплине «биг-эйр». Соревнования чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в дисциплинах «слоупстайл», «хафпайп» и «биг-эйр» проходят в американском Аспене.

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Источник: РИА "Новости"

20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 184,50 балла. Второе место заняла еще одна представительница России Лана Прусакова (165,50), третьей стала китаянка Гу Айлин (161,50).

Таталина и Прусакова являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова также является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.

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Чемпионат мира в этой дисциплине проводился второй раз в истории. Российские фристайлистки впервые завоевали медаль мирового первенства в данной дисциплине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на турнире выступали в статусе команды Russian Ski Federation (Федерации лыжных видов спорта России) под флагом Олимпийского комитета России.

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