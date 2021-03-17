«Скандалы мне точно не нужны». Александр Большунов об эмоциях, популярности и сырах
Российский лыжник в интервью ТАСС рассказал о разборках с соперниками на лыжне, а также поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.
Российский лыжник в интервью ТАСС рассказал о разборках с соперниками на лыжне, а также поделился эмоциями от победы на чемпионате мира.
Прямо сейчас популярнее Александра Большунова спортсмена в России не найти, в сторону на время отошли даже феноменальные фигуристки. За последние три месяца лыжник выиграл практически все: общий зачет Кубка мира, многодневку «Тур де Ски» и первое для себя золото чемпионата мира. И все это на фоне громких разборок с соперниками на лыжне: сначала с финном Йони Мяки, после — с норвежцем Йоханнесом Клебо. Международный сезон для Большунова завершен. Вернувшись домой, он рассказал в интервью ТАСС о том, чего раньше не успел.
— В прошлом году большой радости от победы в общем зачете Кубка мира не было. Норвежцы тогда поздравить не приехали, соревнования и вовсе отменили. Даже церемонии награждения не было. Сейчас другие эмоции?
— Да, все прошло так, как я и хотел. Сначала же вообще не было понятно, состоится ли сезон, но в итоге практически все прошло согласно плану.
— По итогам сезона завоевано два «Хрустальных глобуса»: один — большой, второй — малый, за победу в зачете дистанционщиков. Есть ли желание залезть на территорию Клебо и побороться за «Малый глобус» в спринте? Либо надо идти своим путем?
— У меня все же своя дорога. За спринтерский глобус побороться будет сложно, Йоханнес пока еще сильнейший в этом виде программы.
— Сильно напрягает, что под конец сезона он стал хозяйничать и на вашей территории?
— Он будет пытаться залезать на мою территорию, я — на его.
— На Кубке мира удалось завоевать не только множество наград, но и сыров, которые вручают победителям и призерам соревнований? Какова их судьба?
— Да это только кажется, что их много. Делюсь с тренером, со смазчиками, так что они расходятся очень быстро. У
— Чемпионат мира еще вспоминается? Отпустили эмоции после заключительной гонки на турнире?
— Все, уже успокоился. Самыми тяжелыми были
— Какие изначально были цели на чемпионате мира? Что удалось, а что — нет?
— Выиграл золото — это очень круто. А вот второго золота завоевать не получилось, и это очень плохо.
— Не посещали мысли, что вся эта история с Клебо в марафоне — знак свыше? Может, судьба уготовила вам стать королем лыж на Олимпиаде?
— Посмотрим. До Олимпийских игр осталось 11 месяцев, ждать недолго.
— Чемпионат мира запомнился тем, как вы эмоционально реагировали на поражения. Приходилось слышать, что вы не умеете проигрывать. Действительно тяжело справиться с эмоциями?
— Конечно. Особенно если понимаешь, что в проигранной гонке мог бороться не только за тройку, но и выигрывать. При этом ты понимаешь, что неправильно поступил или выбрал неверное решение. Как на «пятнашке», где я решил стартовать в числе первых, хотя надо было уходить на дистанцию позже, идти по времени главных соперников. Тогда я взял слишком высокий темп и в итоге перебрал со скоростью. В конце гонки мне было очень сложно бороться за тройку.
— С «пятнашкой» понятно. Но чем объясняется схожая реакция на четвертое место в личном спринте? После финиша вы промчались мимо всех журналистов, даже не остановившись.
— Да нет, тогда я был в нормальном настроении. За неделю до чемпионата мира я приболел, у меня была простуда, и я не понимал, смогу ли вообще пробежать чемпионат мира. Заняв четвертое место, я понимал, что это только начало.
— После командного спринта норвежцы зацепились за то, что вы не подошли к напарнику Глебу Ретивых. Что там произошло?
— Да ничего там особенного не произошло, я поздравил его после. А то, что сразу не подошел… после финиша я отошел и даже не смотрел, как сложится гонка. После гонки мы поздравили друг к друга с окончанием гонки, все нормально. Ничего такого, что увидели норвежцы, не было.
— Высказывались даже предположения, что это связано с высокомерием. Мол, Большунов зазнался.
— Плохо, что обо мне так думают. Но доказывать обратное я никому не должен.
— То есть вы остаетесь таким же парнем, каким и были
— Конечно. А какой смысл мне меняться?
— Вы сейчас все же самый популярный зимник России, слава не напрягает?
— Ничего плохого в популярности нет, тем более что я совершенно спокойно к этому отношусь.
— Скандальная история с Йони Мяки, после — с Клебо. С одной стороны, для вас ничего хорошего нет, с другой — именно они подогрели интерес к лыжным гонкам в этом году. По полярности они даже биатлон превзошли. Как думаете,
— Дмитрий Губерниев, наверное, сказал бы, что нужны, но мне скандалы точно не нужны (смеется).
— То есть интерес к лыжным гонкам будете подогревать только победами?
— Да, победа — это главный шаг к успеху.
— Норвежцы уже придумали план, как лишить вас этих побед, — пообещали у себя дома повесить плакаты с вашим изображением для мотивации. Ждать ответа?
— Посмотрим, может, сделаю.
— С Клебо?
— Может быть.
— Впереди еще чемпионат России. Побежите всю программу?
— Да, все шесть гонок.
— За Югру в эстафете побежит интересный состав: Турышев, Дементьев, Легков, Устюгов. Каким этапом будет ваш?
— Да я не знаю, мне без разницы. Могу все четыре пробежать.
— Тогда и правда можно будет к госнаграде представить. Слышали о таком предложении из Госдумы? Как относитесь к таким инициативам?
— Да я особо об этом и не думаю. Но, как говорится, куй железо, пока горячо. Если это правда, то почему бы и нет.
Беседовал Артем Кузнецов