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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин поздравил Таталину и Прусакову с медалями чемпионата мира

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российских фристайлисток Анастасию Таталину и Лану Прусакову с медалями чемпионата мира.

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Источник: РИА "Новости"

Таталина во вторник победила в дисциплине биг-эйр, а Прусакова завоевала серебро.

«Анастасия Таталина, в блестящем стиле завоевавшая золото, и серебряный призер Лана Прусакова … подтвердили отличную готовность всей нашей команды по фристайлу к чемпионату мира. Ранее российские фристайлисты завоевали награды в акробатике, смешанной акробатике, парном могуле и могуле. Это великолепный результат, большой стимул для дальнейшего развития всех дисциплин фристайла в нашей стране, а также отличный задел перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Поздравляю Анастасию Таталину и Лану Прусакову с первыми для России медалями чемпионата мира в биг-эйре. Благодарю за работу тренеров и Федерацию фристайла России», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

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