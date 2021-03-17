Матыцин поздравил Таталину и Прусакову с медалями чемпионата мира

«Анастасия Таталина, в блестящем стиле завоевавшая золото, и серебряный призер Лана Прусакова … подтвердили отличную готовность всей нашей команды по фристайлу к чемпионату мира. Ранее российские фристайлисты завоевали награды в акробатике, смешанной акробатике, парном могуле и могуле. Это великолепный результат, большой стимул для дальнейшего развития всех дисциплин фристайла в нашей стране, а также отличный задел перед зимними Олимпийскими играми 2022 года в Пекине. Поздравляю Анастасию Таталину и Лану Прусакову с первыми для России медалями чемпионата мира в биг-эйре. Благодарю за работу тренеров и Федерацию фристайла России», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.