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13:32 (мск), источник: Sport24

Звездочка русских лыж Степанова: дерзит в инстаграме, обыграла чемпионку ОИ, хочет спасать камчатских мишек

В олимпийском сезоне может удивить.

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Источник: Instagram

Вероника Степанова — будущая звезда лыжной сборной России. В свои 20 лет девушка, родившаяся на Камчатке, уже успела съездить на парочку юниорских чемпионатов мира, а также попасть в состав команды на взрослый форум. Это случилось после ее победы в Вуокатти, которая стала единственной для наших лыжниц. Несмотря на то, что Степанова не пробежала в Оберстдорфе ни одной гонки, уже сейчас понятно: эта спортсменка пойдет далеко.

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В Энгадине, где круто выступили Александр Большунов и Юлия Ступак, Степанова впервые дебютировала в Кубке мира. В 10-километровом масс-старте россиянка стала 40-й. Это вряд ли бы кто-то запомнил, не напиши Вероника дерзкий пост в инстаграме.

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На следующий день Степанова вышла на 30-километровое преследование, финишировала 27-й и, не удивляйтесь, обогнала на пару секунд Каллу. Если вы думаете, что эту смелую девушку нельзя испугать, то правильно делаете.

Рано или поздно придется соревноваться среди взрослых, а желание есть уже сейчас. Нужно как-то начинать конкурировать с людьми, которые годами нарабатывали технику, опыт. Понятно, что сразу выиграть не получится, придется подождать, потерпеть, поработать.
Вероника Степанова
российская лыжница

Впервые на лыжи Вероника встала в 7 лет. Родители отдали ее в секцию, потому что дочка была очень активной. Изначально никакой серьезности к этому виду спорта у Степановой не было. Ее и всех остальных детей пытались влюбить в лыжные гонки через игры и легкие тренировки. Когда Вероника поучаствовала в первых соревнованиях и получила медаль, поняла, что хочет еще. Постепенно занятия переросли в любимую профессию.

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Позже она перешла от Яны Яковлевой к ее отцу Петру Яковлеву. Он и разглядел в юной спортсменке талант. Степанова не только была сильнее многих мальчишек в группе, но и амбициознее. Еще в детстве лыжница решила, что хочет стать чемпионкой мира. В этом году ее мечта сбылась — на ЮЧМ она стала первой в 5-километровой разделке, а еще блеснула в эстафете. Там Степанова очень мощно провела свой этап, вернула команду в борьбу за победу и лишь на финише немного уступила шведке. Кажется, следующий план — выиграть все на взрослом уровне. И нет никаких сомнений, что у Степановой все получится.

Спортсменка живет лыжными гонками: работает над техникой прохождения спусков (этого мастерства не хватает нашей женской команде), равняется на Большунова, который уделяет много времени растяжке, а также развивается как универсальная лыжница. Помимо этого Степанова не забывает и об учебе. Она учится в Камчатском государственном техническом университете на факультете экологии и природопользования. Говорит, что будет спасать камчатских мишек. Ну, а пока юной спортсменке предстоит стать великой лыжницей. Кто-то же должен отправить Терезу Йохауг на пенсию.

Виктория Дмитриева

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