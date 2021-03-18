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14:57 (мск), источник: Sport24

«Я сравнила ее с женами декабристов». Вяльбе рассказала о невесте Большунова

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала про невесту российского лыжника Александра Большунова. Свадьба запланирована на 24 апреля.

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Источник: Sport24

«Ой, я не знаю, я в последнее время больше всего на чемпионате мира много общалась с Аней и рядом с ней стояла, и несколько раз уже давала интервью, когда меня спрашивали, какую роль и так далее. И я ее сравнила все-таки с женами декабристов. Потому что она на самом деле настолько отдана Саше, она настолько ему предана, мне кажется, она создает ему такую атмосферу, когда он реально может хоть как-то расслабиться. Он достаточно эмоциональный человек, очень переживает, когда что-то не получается так, как он хочет, и Аня — это тот человек, с которым, понятно, он очень открыт, может быть, она его уже даже больше, чем родители, знает. Я просто преклоняюсь перед ней. Безусловно, я низко кланяюсь родителям, они воспитали его, я знаю сестру Сашину Настю — это вообще просто удивительные дети. Безусловно, конечно, родители ими гордятся, но Аня вносит столько позитива в жизнь Саши, и я уверена, что у них в дальнейшем тоже все будет очень хорошо. На самом деле, они вдвоем прямо настолько друг другу подходят…

Да, да, они уже давно вместе. Она тоже бегала на лыжах, но вот в этом году… у нее все-таки проблемы со спиной очень серьезные, как-то не получается ничего сделать, но мне кажется, что у нее уже и сил для того, чтобы тренироваться и бегать, тоже нет, потому что столько внимания, сколько она отдает Саше, я думаю, что она сейчас на правильном пути, — цитирует Вяльбе «Радио Комсомольская Правда».

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