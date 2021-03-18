Российские фристайлисты завоевали две медали в первый день юниорского ЧМ в Красноярске
ТАСС, 18 марта. Юниорская сборная России по фристайлу завоевала две медали в первый день чемпионата мира, который проходит в Красноярске.
ТАСС, 18 марта. Юниорская сборная России по фристайлу завоевала две медали в первый день чемпионата мира, который проходит в Красноярске.
Россияне Алексей Потапов и Анастасия Прыткова завоевали золотые награды в акробатике.
Турнир проходит на трассах кластера «Сопка» и завершится 27 марта. В пятницу будут разыграны медали в командных соревнованиях по акробатике и в дисциплине «хаф-пайп» среди юношей и девушек.