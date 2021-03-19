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18:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Большунов: Возможно, повешу фото Клебо на спину Червоткина

Двукратный обладатель Кубка мира, чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов прокомментировал идею тренера норвежских лыжников Эрика Мюр Носсума для мотивации повесить на стену портрет главного соперника.

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Источник: РИА "Новости"

«Будет ли мотивацией фотография Клебо дома? Первым это норвежский тренер начал для своих подопечных, он собирался повесить мою фотографию для спортсменов, чтобы они как-то мотивировались. Посмотрим, как будет складываться летняя подготовка. Если недостаточно хорошо, то, возможно, и придётся сделать так, чтобы главный соперник и раздражитель где-то мелькал. Дома фото не будут висеть, это уже перебор, но где-нибудь на сборе — возможно. Или на спине у Лёхи Червоткина. Бывает, он быстро катается, что за ним не угнаться. Я уважаю Клебо как спортсмена, как он работает на дистанции», — приводит слова Большунова «Матч ТВ».

В заключительной гонке Кубка мира Алексей Червоткин долгое время лидировал с отрывом, а Большунов, на которого ориентировались все соперники, сдерживал преследователей.

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