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11:53 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский чемпион лыжник Сундбю объявил о завершении выступлений за сборную Норвегии

ТАСС, 20 марта. Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Йонсруд Сундбю завершил выступления за сборную Норвегии. Об этом он заявил в интервью телеканалу NRK.

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Источник: РИА "Новости"

36-летний лыжник на прошедшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе выступил только в гонке на 15 км, став седьмым.

«Гонка на чемпионате мира была для меня последней. Я выдохся, с меня хватит, — сказал Сундбю. — С одной стороны, я был близок к медали, но нельзя отрицать того, что со мной происходило на протяжении этого года».

Спортсмен намерен сосредоточиться на выступлениях в марафонах. «Больше не буду ставить цели завоевать медали или отбираться в сборную. Планирую бежать марафоны», — отметил он.

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Норвежцу принадлежит рекорд Кубка мира по количеству набранных за сезон очков (2 634). Сундбю трижды выигрывал общий зачет Кубка мира (2014, 2016, 2017), дважды — многодневку «Тур де Ски» (2014, 2016). В июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен побед в Кубке мира сезона-2014/15 и «Тур де Ски» (2015), так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы.

В активе Сундбю две золотые, две серебряные и бронзовая медали Олимпийских игр, четыре золотые, три серебряные и две бронзовые награды мировых первенств.

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