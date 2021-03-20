Олимпийский чемпион лыжник Сундбю объявил о завершении выступлений за сборную Норвегии

36-летний лыжник на прошедшем чемпионате мира в германском Оберстдорфе выступил только в гонке на 15 км, став седьмым.

«Гонка на чемпионате мира была для меня последней. Я выдохся, с меня хватит, — сказал Сундбю. — С одной стороны, я был близок к медали, но нельзя отрицать того, что со мной происходило на протяжении этого года».

Спортсмен намерен сосредоточиться на выступлениях в марафонах. «Больше не буду ставить цели завоевать медали или отбираться в сборную. Планирую бежать марафоны», — отметил он.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a5b24052564806dd52b2" data-vnd="a5b24052564806dd52b2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a5b24052564806dd52b2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Норвежцу принадлежит рекорд Кубка мира по количеству набранных за сезон очков (2 634). Сундбю трижды выигрывал общий зачет Кубка мира (2014, 2016, 2017), дважды — многодневку «Тур де Ски» (2014, 2016). В июле 2016 года он был дисквалифицирован на два месяца и лишен побед в Кубке мира сезона-2014/15 и «Тур де Ски» (2015), так как был уличен в превышении максимальной дозы разрешенного к использованию препарата от астмы.