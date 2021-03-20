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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Риибер выиграл общий зачет Кубка мира в лыжном двоеборье

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Ярл Магнус Риибер стал победителем общего зачета Кубка мира-2020/21 в лыжном двоеборье.

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Риибер в субботу одержал победу на заключительном этапе Кубка мира в немецком Клингентале. Вторым стал японец Акито Ватабэ, замкнул тройку австриец Йоханнес Лампартер.

Риибер победил в общем зачете с результатом 1040 очков. Вторую строчку занял немец Винценц Гайгер (770), третьим стал Ватабэ (728).

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