Риибер выиграл общий зачет Кубка мира в лыжном двоеборье
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Ярл Магнус Риибер стал победителем общего зачета Кубка мира-2020/21 в лыжном двоеборье.
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Норвежец Ярл Магнус Риибер стал победителем общего зачета Кубка мира-2020/21 в лыжном двоеборье.
Риибер в субботу одержал победу на заключительном этапе Кубка мира в немецком Клингентале. Вторым стал японец Акито Ватабэ, замкнул тройку австриец Йоханнес Лампартер.
Риибер победил в общем зачете с результатом 1040 очков. Вторую строчку занял немец Винценц Гайгер (770), третьим стал Ватабэ (728).