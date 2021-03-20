Российская фристайлистка Таталина стала третьей в слоупстайле на этапе Кубка мира в США

20-летняя спортсменка по итогам трех попыток показала результат 78,55 балла. Первое место заняла француженка Тесс Ледье (83,90), второй стала представительница Великобритании Кирсти Мьюр (81,00). Еще одна представительница России Лана Прусакова преодолела квалификацию, но не стартовала в финальных соревнованиях.

На прошедшем чемпионате мира Таталина завоевала золотую награду в дисциплине «биг-эйр», Прусакова стала второй. Также спортсменки являются призерами Универсиады 2019 года в Красноярске. Тогда в слоупстайле Прусакова завоевала золото, а Таталиной досталось серебро. Прусакова является победительницей юношеских Олимпийских игр 2016 года в норвежском Лиллехаммере.