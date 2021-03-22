Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам решили провести турнир со зрителями

16 марта в федерации ТАСС сообщили, что предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени должен пройти без зрителей.

«Теперь принято решение пустить зрителей на трибуны, но их заполняемость не может превышать 50%, — сказал Курило. — Отмена запрета связана ослаблением требований со стороны местного Роспотребнадзора. На каждый день соревнований будет реализовываться 2 250 билетов».