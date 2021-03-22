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14:02 (мск), источник: ТАСС

Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам решили провести турнир со зрителями

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Организаторы чемпионата России по лыжным гонкам, который стартует 27 марта в Тюмени, изменили свое первоначальное решение и допустят зрителей на трибуны. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона Иван Курило.

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16 марта в федерации ТАСС сообщили, что предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам в Тюмени должен пройти без зрителей.

«Теперь принято решение пустить зрителей на трибуны, но их заполняемость не может превышать 50%, — сказал Курило. — Отмена запрета связана ослаблением требований со стороны местного Роспотребнадзора. На каждый день соревнований будет реализовываться 2 250 билетов».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин. В турнире планируют принять участие все сильнейшие лыжники, включая действующего победителя Кубка мира Александра Большунова, двукратного чемпиона мира Сергея Устюгова, призеров Олимпийских игр Наталью Непряеву, Юлию Ступак, Алексея Червоткина, Дениса Спицова.

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