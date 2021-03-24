В ВАДА ответили на слова Вяльбе о терапевтических исключениях у норвежцев

Вяльбе в начале марта выразила мнение, что успехи норвежцев на лыжне связаны в том числе с препаратами, которые они принимают по справкам.

В ВАДА напомнили, что спортсмены, подвергающиеся высоким нагрузкам, часто страдают от астмы из-за сильной вентиляции легких. А воздействие холодного воздуха может усилить это воздействие.

При этом отмечается, что прием ингаляционных лекарств от астмы, таких как сальбутамол, в терапевтических дозах разрешен, но «запрещается принимать это вещество пероральным путем».

При этом в случае неотложной медицинской помощи врачи могут прописать любое запрещенное вещество, но необходимо соблюдать условие, согласно которому «дело отдельного спортсмена должно соответствовать критериям предоставления исключения на терапевтическое использование лекарственных средств для указанного вещества или метода».