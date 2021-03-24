Вяльбе ответила на заявление WADA: «Речь только об астме, про кучу других исключений они не написали»

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.