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14:45 (мск), источник: Sport24

Вяльбе ответила на заявление WADA: «Речь только об астме, про кучу других исключений они не написали»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: Sport24

Ранее пресс-служба выступила с пояснением по вопросу терапевтических исключений у норвежских спортсменов, на что критически указала Вяльбе.

«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.

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