Вяльбе ответила на заявление WADA: «Речь только об астме, про кучу других исключений они не написали»
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе ответила на заявление Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Ранее
«Ничего нового в их словах я не услышала, они же типа исследования делали по этому поводу. В их заявлении речь идет только об астме, но терапевтические исключения не ограничиваются этой болезнью. Там куча других исключений — на эритропоэтин, анаболики, об этом они не написали», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом Sport24 Михаилом Можаровским.